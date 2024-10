FETEC MS divulga lista de finalistas para o maior evento científico de educação básica do Estado

Divulgação

Com o objetivo de impactar a produção científica na educação básica do Brasil, e impulsionar o interesse em ciências entre crianças e adolescentes, a Feira de Tecnologias, Engenharias, e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETECMS) chega à décima quarta edição com aproximadamente 540 inscritos. Nesta quarta-feira (02), a organização divulgou a classificação oficial dos finalistas, que pode ser acessada pelo site da https://www.fetecms.com.

A Feira, que recebeu inscrições de escolas públicas, particulares e institutos federais, assegurou que este primeiro processo de avaliação fosse conduzido por pesquisadores capacitados, a fim de garantir o rigor científico do evento. Neste momento, é importante que os orientadores, coorientadores e estudantes dos projetos submetidos fiquem atentos aos resultados.

Os trabalhos mais bem avaliados estarão expostos durante três dias no Ginásio Eric Tinoco Marques (Moreninho), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde passarão por uma nova fase de avaliação, agora presencial. O evento será aberto ao público externo, que poderá conhecer os projetos desenvolvidos nas quatro categorias: FETECCMS JÚNIOR, FETEC MAKER, FETEC FUNDECT e FETEC MS.

A iniciativa é organizada pelo Grupo Arandú de Tecnologia e Ensino de Ciências (GATEC), vinculado à UFMS, e tem sido liderada ao longo das 14 edições da Feira pelo Professor e coordenador Ivo Leite Filho. Ele comenta que a ação desperta o interesse pela ciência no estado. “Investir em educação científica significa impulsionar a criatividade e a curiosidade em diversas áreas de pesquisa. Estamos formando uma geração de cientistas”, afirma.

O tema deste ano é "Vocês são as raízes que sustentam a ciência!", uma forma de valorizar a produção científica e educacional do estado.