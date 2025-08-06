Acessibilidade

06 de Agosto de 2025 • 21:25

Educação

Fies 2025: divulgada lista de espera do segundo semestre

Convocações de pré-selecionados ocorrem até 19 de setembro

Redação

Publicado em 06/08/2025 às 21:00

Estudantes devem comprovar as informações declaradas no ato da inscrição / Agência Brasil

Os estudantes que estão na lista de espera do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2025, já podem conferir se foram pré-selecionados. O programa financia a graduação em cursos superiores não gratuitos em instituições de educação superior privadas que possuírem avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). A consulta deve ser feita pelo estudante na página do Fies no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As convocações dos pré-selecionados pela lista de espera do programa federal ocorrem até 19 de setembro, exclusivamente pela página do Fies, em que o candidato pode acompanhar sua classificação.

Vagas

A pré-seleção está condicionada à disponibilidade de vagas no curso de graduação, turno e local de oferta pela instituição de ensino superior. O MEC (Ministério da Educação) esclarece que ainda deve ser observado o tipo de vaga e a modalidade de concorrência.

A participação na lista de espera do Fies é automática. Todos os inscritos que não foram pré-selecionados na chamada única entram para a lista de espera.

Ao todo, o programa recebeu 276.140 inscrições, com um total de 111.402 inscritos — cada candidato pôde selecionar até três opções de curso.

Este ano, o MEC disponibilizará mais de 112 mil vagas para o Fies, somadas as oportunidades do primeiro e do segundo semestre. Na edição deste segundo semestre, foram 74,5 mil vagas.

Etapas

O candidato pré-selecionado na lista de espera deve acessar o Fies Seleção, utilizando o login do portal Gov.br, e complementar sua inscrição em até três dias úteis. Neste momento, basta confirmar as informações declaradas no momento da inscrição.

Após a etapa da complementação das informações da inscrição, os estudantes devem comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, por entrega de forma física ou digital, em até cinco dias úteis, junto à CSPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição de ensino superior em que foi pré-selecionado.

Caso a comissão da faculdade privada identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição de ensino superior poderá exigir a apresentação de documentação complementar.

Porém, se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade.

Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento.

Fies Social

Metade das vagas é reservada ao Fies Social, ocupada por candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759,00 em 2025), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Este candidato pré-selecionado à vaga do Fies Social está dispensado da comprovação de renda familiar. No entanto, ele deve comparecer à comissão da faculdade privada para validação das demais informações.

No período da complementação da inscrição, poderá solicitar a contratação de financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior.

*Com informações da Agência Brasil

