Fies convoca candidatos da lista de espera para o segundo semestre

Arquivo Agência Brasil

Começou nesta terça-feira (5) a convocação dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre. O prazo segue até 19 de setembro e os estudantes devem acompanhar a classificação exclusivamente pela página oficial do Fies.

A inclusão na lista de espera é automática para todos os inscritos que não foram aprovados na chamada única. No entanto, a pré-seleção está condicionada à disponibilidade de vagas no curso, turno, instituição e modalidade de concorrência escolhidos pelo candidato, conforme explicou o Ministério da Educação (MEC).

Quem for pré-selecionado tem até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à divulgação do resultado, para acessar o sistema Fies Seleção e complementar o cadastro. Após essa etapa, é necessário validar os dados junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino, no prazo de até cinco dias úteis. A documentação pode ser entregue presencialmente ou de forma digital, conforme as orientações da própria instituição.

Depois disso, os dados seguem para análise do banco, que tem até dez dias úteis, a partir do terceiro dia após a validação da CPSA, para concluir o processo de contratação do financiamento.

O MEC esclarece ainda que candidatos que tenham sido reprovados por falta de formação de turma continuarão na lista de espera, mantendo a possibilidade de serem convocados, conforme a oferta de vagas.

O cronograma do Fies para o segundo semestre inclui:

Inscrições: 14 a 18 de julho

Resultado da chamada única: 29 de julho

Complementação da inscrição: 30 de julho a 1º de agosto

Convocação da lista de espera: de 5 de agosto a 19 de setembro

