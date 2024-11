Filha de aquidauanense conquista prêmio internacional por pesquisa sustentável

Jovem cientista faz história com projeto sustentável / Arquivo pessoal

O prêmio foi recebido em um evento científico realizado no Chile, a "Latinamerican Expo Ciências", promovida pela Mouvement International pour le Loisir Scientifique Et Technique (Milset).

Com o apoio da orientadora Danielle Brito, Hadassa desenvolveu o projeto para criar energia elétrica de forma sustentável a partir do óleo vegetal residual. A pesquisa visa resolver dois problemas enfrentados no Amapá: o acesso limitado à energia elétrica em comunidades isoladas e o descarte inadequado de óleo usado, que gera impactos ambientais.

Sem patrocínio, Hadassa contou com o apoio da família e arrecadou fundos por meio da venda de brigadeiros e rifas em Aquidauana e na região para financiar sua participação no evento internacional. Hadassa é pesquisadora do Instituto Nacional Leva Ciência (INLC), uma instituição que promove a iniciação científica para crianças, adolescentes e jovens.

No ano passado, o Jornal O Pantaneiro divulgou parte da trajetória da pesquisadora. A adolescente participou com destaque na 38º edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), realizada em Novo Hamburgo (RS), contando com quase 800 projetos de 15 países. Considerada a maior mostra da ciência e tecnologia da América Latina, a feira destina-se a apresentação de projetos de pesquisa realizados por jovens cientistas, envolvendo diversas áreas do conhecimento, tendo orientação de professores experientes.