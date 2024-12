Formatura do CMEI Andréa Pace abre calendário de solenidades da Rede Municipal

Dando largada nas formaturas da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o CMEI Andréa Pace de Oliveira realizou na noite de ontem (03), a solenidade para 40 alunos que concluíram com êxito o ano letivo do Pré II, encerrando o ciclo na educação infantil.

Um a um, os pequeninos foram adentrando a quadra do CMEI, alguns tímidos, outros com sorrisos largos, outros ainda com receio, outros agitados, mas todos conseguiram entrar sob muitos aplausos e alegria para iniciar o Ensino Fundamental I.

A secretária de educação Luzia Cunha, compôs a mesa de autoridades ao lado da diretora Edilene Rocha e de demais servidores do CMEI e da SEMED e ao fazer uso da palavra, em nome do prefeito Odilon agradeceu a presença dos pais e o trabalho realizado de toda equipe da SEMED e do CMEI Andrea Pace de Oliveira.

A secretária em sua fala reforçou: “agradeço a vocês, famílias, pela confiança em nossos profissionais do nosso CMEI. Vimos que estão preparados para crescer com desenvolvimento. Desejo um ano de 2025 de muita paz no lar de cada um de vocês!”, desejou a secretária Luzia.

Por sua vez, Edilene Rocha diretora do CMEI lembrou: “muitos começaram no maternal e agora encerram este ciclo no CMEI. Agradeço ao prefeito Odilon que trouxe inúmeras melhorias para a educação do município, e principalmente para nosso CMEI. Obrigada secretária Luzia Cunha, pais e familiares pela presença”.

Logo após receberem mimos e certificados, os pequeninos formados, junto com seus familiares e autoridades assistiram, no telão, uma homenagem onde foi mostrado o cotidiano dos alunos ao longo do ano letivo de 2024.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana