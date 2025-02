Governo de MS entrega reforma de escola, asfalto e drenagem em Jateí

Bruno Rezende

A comunidade escolar vai iniciar o ano letivo com a Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite, em Jateí, totalmente reformada. Com recursos na ordem de R$ 6,6 milhões, o Governo do Estado entregou nesta sexta-feira (14) a reforma geral do prédio, construído em 1982. Os investimentos somam quase R$ 14 milhões no município.

Os serviços na escola envolveram a adequação da edificação às normas vigentes de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Cerca de 380 estudantes serão beneficiados com as melhorias. A reforma também inclui a troca de revestimentos de pisos e paredes, entre outras benfeitorias.

O governador Eduardo Riedel destacou a busca permanente para o bem da população sul-mato-grossense.

"Vamos seguir em frente, ajudando a nossa educação, reformando escolas, disponibilizando tecnologia, segurança pública, saneamento básico e saúde. Estamos chegando a 70% de saneamento no Estado. E em mais três anos, vamos chegar a 90% de cobertura. Será o primeiro Estado a universalizar o saneamento no Brasil. É o resultado para as pessoas. E para isso trabalhamos".

Riedel também ressaltou o trabalho da bancada federal, presente ao evento, que garante por meio de emendas, recursos para Mato Grosso do Sul.

Ainda no município, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Celino Berto Vieira e parte das vias Manoel M. de Andrade, Caetano Porfírio do Nascimento e Alagoas - eram as únicas ruas que não contavam com asfalto, dentro do perímetro urbano da cidade.

Também durante a agenda em Jateí, Riedel ainda assinou ordens de serviço, dentro do Programa MS Ativo, para mais duas obras de infraestrutura em estradas rurais e recuperação de vias urbanas. A prefeita Cileide Cabral agradeceu os investimentos que garantem a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs jataienses.

Na área da saúde, o governo estadual investe R$ 1,9 milhão para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, em convênio com a prefeitura. A unidade, com 403 metros quadrados, contará sala de imunização, inalação, curativos, observação/coleta, esterilização, atividades coletivas, cinco consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, copa, e salas de almoxarifado, expurgo e farmácia.

Presente ao evento, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, garantiu que não faltarão recursos para Mato Grosso do Sul. A solenidade com os atos em Jateí contou com a presença de autoridades locais, parlamentares estaduais e federais.