Governo federal anuncia investimentos na educação de MS

Por meio do Pé-de-Meia, o estudante recebe um incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento

O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, ao lado do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciará a expansão do programa Pé-de-Meia no Estado.

Além disso, inaugurará quadra poliesportiva e bloco didático-pedagógico (salas de aula e laboratórios) do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). A cerimônia ocorrerá na quarta-feira, 13 de novembro, às 9h30 (horário local) e 10h30 (horário de Brasília), no Campus Campo Grande do IFMS.

Na ocasião, o ministro também assinará uma ordem de serviço para a construção da segunda etapa do bloco da Unidade da Criança e da Mulher do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).