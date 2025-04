Governo Federal inicia curso de formação de professores em educação especial

O curso será ofertado na modalidade a distância do Ambiente Virtual / Divulgação

Com o objetivo de formar professores para promover práticas pedagógicas inclusivas e atender às necessidades específicas de cada estudante, o Governo Federal, por meio do MEC (Ministério da Educação), deu início ao curso de aperfeiçoamento em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Realizado a distância, o curso tem 120 horas e o lançamento, realizado na terça-feira, 15, foi marcado por um webinário, que reuniu nomes da área da educação inclusiva e foi transmitido pelo Canal do MEC no YouTube.

O MEC e a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) vão ofertar 1,2 milhão de vagas para o curso deEducaçãoEspecial na Perspectiva daEducaçãoInclusivaaté 2026. Os interessados podem acessar a página da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Participam da iniciativa 50 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Além da formação, são oferecidos outros cursos viaRenafor (Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério daEducaçãoBásica Pública). No ano passado, foram ofertados 77 cursos(50 para professores e 27 para gestores),com mais de 30 mil vagas.

Módulos

O curso será ofertado na modalidade a distância do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Capes. A carga horária de 120 horas está distribuída entre quatro módulos:

Direitos Humanos, Diversidade e Educação Inclusiva;

Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva;

Currículo, Tecnologias e Práticas Pedagógicas Inclusivas;

Práticas, Recursos e Materiais Pedagógicos Inclusivos na Escola.

Durante o webinário de lançamento do curso, o diretor de Educação a Distância da Capes, Antonio Amorim; os professores e consultores da Capes, Márcia Pletsch e Klaus Schlunzen; e o diretor de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, Alexandre Mapurunga, apresentaram as ferramentas da plataforma Ambiente Virtual Colaborativo de Aprendizagem (Avacapes).

“Esse é um momento marcante e histórico, porque se trata do maior programa de formação continuada já desenvolvido no que concerne à educação inclusiva. O curso marca o compromisso ético, político e pedagógico com a justiça social e com o direito inalienável à educação de todos, assumida pelo MEC”, destacou Mapurunga.

*Com informações do MEC