Idosos da Universidade da Maturidade recebem orientações sobre primeiros socorros

Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou nesta quarta-feira (2) uma ação educativa com foco em primeiros socorros voltada para idosos da UMA (Universidade da Maturidade), da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

As ações educativas com idosos já estiveram em bairros de Campo Grande e nos municípios de Jaraguari e Rio Negro. Com um trabalho permanente de conscientização, o Detran-MS se volta para a população idosa como uma parte de extrema relevância para a mobilidade urbana nas cidades.

“No município de Rio Negro, há oito anos nós trabalhamos com o programa Jovem Condutor, em cinco escolas da cidade. Hoje, a cidade tem duas escolas para jovens. Isso mostra o envelhecimento da população”, contou a professor Inês Esteves, coordenadora do de Educação, Mobilidade, Acessibilidade, Segurança Viária e Saúde da Pessoa Idosa do Detran-MS.

“Esse programa é importante porque o Detran está trabalhando o trânsito de forma ampla, em todos os contextos e com todos os públicos que fazem parte do trânsito, como a pessoa idosa, por exemplo”, disse a coordenadora pedagógica da UMA, Leila Machado.

A estudante da UMA Vera Lúcia Araújo, de 66 anos, participou da ação e anotou tudo. “É importante aprender para nossa saúde e para poder ensinar e ajudar outras pessoas. Principalmente nas nossas intervenções, nas comunidades em que atuamos. Multiplicar esse conhecimento que a gente recebe aqui é muito importante. Por isso, eu anoto tudo. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença entre a vida e a morte”, disse dona Vera Lúcia.

lém de procedimentos de primeiros socorros, cuidados com quedas nos mais diversos trajetos, o Corpo de Bombeiros ainda passou informações sobre procedimentos de salvamento em caso de engasgos. “Falar sobre isso com idosos é importante, porque esses acidentes domésticos fazem muitas vítimas idosas no Brasil e no mundo”, explicou o Sargento Farias, do Corpo de Bombeiros.