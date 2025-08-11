Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 18:48

Educação

IFMS abre 160 vagas para cursos técnicos integrados em Aquidauana

Inscrições para Edificações e Informática seguem até 8 de outubro

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 17:10

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o Exame de Seleção 2026, que oferece 160 vagas para o município de Aquidauana. As oportunidades são para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Edificações e Informática, com turmas nos períodos matutino e vespertino.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está disponível o edital com todas as regras do processo seletivo. O prazo para se inscrever segue aberto até 8 de outubro.

Para quem não possui acesso à internet, o campus de Aquidauana disponibiliza computadores na Cerel (Central de Relacionamento). O atendimento é feito durante o horário de funcionamento da unidade.

A taxa de inscrição é de R$ 20, com pagamento até o dia 9 de outubro, via PagTesouro (boleto, Pix ou cartão de crédito).

Isenção da taxa

Estudantes matriculados no 9º ano de escolas públicas ou escolas comunitárias conveniadas ao poder público, inclusive da educação do campo, além de inscritos no CadÚnico, podem solicitar isenção da taxa até 25 de setembro. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição e exige envio de documentação prevista no edital.

Caso o pedido seja negado, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa até o prazo final para garantir a participação na prova.

Exame e seleção

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O exame será aplicado em 26 de outubro, no próprio município de Aquidauana.

O conteúdo programático está disponível no anexo X do edital, e provas anteriores podem ser acessadas no hotsite do Exame de Seleção 2026.

Regras e cotas

Podem se inscrever estudantes que concluírem o 9º ano do ensino fundamental até janeiro de 2026, e que possuam CPF próprio.

Metade das vagas é destinada a candidatos que cursaram todo o ensino fundamental em escola pública. Há ainda cotas específicas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Ao todo, o IFMS oferta 1.840 vagas em dez municípios do estado, com início das aulas no primeiro semestre de 2026. São 11 cursos técnicos com duração de três anos, todos integrados ao ensino médio.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: processoseletivo@ifms.edu.br.

