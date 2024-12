IFMS abre 315 vagas em cursos de idiomas a distância

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 315 vagas em cursos de idiomas gratuitos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), com ingresso no primeiro semestre de 2025. As vagas são para os cursos de Espanhol I, Inglês I e Inglês II, oferecidos nos municípios de Amambai, Antônio João, Costa Rica, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo. Os selecionados terão uma aula presencial por semana.

A seleção será feita por sorteio, e os interessados devem se inscrever até o dia 3 de janeiro através da Página do Candidato da Central de Seleção. Para o curso de Inglês II, será necessário fazer uma prova de nivelamento online. Aqueles que não tiverem acesso à internet podem utilizar os computadores disponíveis nos campi do IFMS ou nos polos de ensino para realizar a inscrição.

O sorteio ocorrerá em 13 de janeiro, com a divulgação do resultado no dia 16. As matrículas para os convocados na primeira chamada serão realizadas entre 3 e 12 de fevereiro. As aulas terão início entre 17 e 21 de março e terão duração de cinco meses, com 200 horas/aula.

