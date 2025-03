IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para a seleção de propostas que buscam incentivar a participação de meninas e mulheres em pesquisas científicas no ano de 2025. Com um investimento total de R$ 176 mil, a iniciativa visa fortalecer a presença feminina nas áreas de pesquisa, inovação e ciência, oferecendo apoio financeiro a projetos e bolsas de estudo.

O edital permite que as propostas sejam coordenadas por uma professora, com a possibilidade de incluir até três planos de trabalho. Cada projeto pode conceder bolsas a duas estudantes e um plano de trabalho para uma estudante voluntária. Além disso, outras pesquisadoras podem atuar como orientadoras. As submissões devem ser realizadas até o dia 7 de abril, por meio do Suap (Sistema Unificado de Administração Pública).

De acordo com o edital nº 031/2025, o fomento total é composto por R$ 20 mil provenientes do Piepi (Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação) e do Pitec (Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica). Esse valor será destinado exclusivamente à compra de materiais para os projetos, sendo o valor máximo de R$ 1 mil por proposta, pago em parcela única.

Além disso, R$ 156 mil serão alocados para o pagamento de bolsas de pesquisa. Serão disponibilizadas 20 bolsas de R$ 300 mensais para estudantes de ensino médio (Pibic-EM) e 10 bolsas de R$ 700 mensais para estudantes de ensino superior (Pibic e Pibic-AF), com duração de 12 meses, conforme o período de vigência dos projetos selecionados.

O edital busca combater a evasão escolar de meninas e mulheres nos cursos técnicos e de graduação do IFMS, priorizando sua participação em projetos de pesquisa. A intenção é estimular o interesse vocacional nas áreas científicas e tecnológicas, além de promover o desenvolvimento de projetos que contribuam para a inovação e a qualidade de vida na sociedade.

As estudantes selecionadas poderão se integrar aos programas de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-EM), Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), e Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (Pibic-AF), que visam apoiar a formação de futuras pesquisadoras e cientistas.

As propostas devem ser enviadas até o dia 7 de abril e as dúvidas podem ser esclarecidas por meio da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFMS, pelo e-mail dippg@ifms.edu.br. O projeto representa uma oportunidade significativa para o incentivo à pesquisa e à inclusão de mais mulheres no campo científico, contribuindo para um futuro mais igualitário nas áreas de conhecimento e inovação.