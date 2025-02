IFMS abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional a distância

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para cursos de FIC (Formação Inicial e Continuada), oferecendo três opções de qualificação profissional a distância no primeiro semestre de 2025.

Com duração de três meses, os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor. Todos são gratuitos e acessíveis a candidatos que atendam aos requisitos específicos de cada formação. Dependendo do curso escolhido, é necessário ter concluído o ensino fundamental ou, pelo menos, o ensino fundamental I (1º ao 5º ano).

Ao final da formação, os participantes receberão um certificado válido em todo o território nacional, possibilitando atuação na área escolhida.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 17 de março, por meio da Página do Candidato na Central de Seleção do IFMS. Para cursos com vagas limitadas, a seleção será realizada por sorteio eletrônico no dia 21 de março, organizado pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância.

A lista dos selecionados na primeira chamada será divulgada em 2 de abril, e as aulas terão início em maio. O edital completo, incluindo o cronograma detalhado, pode ser consultado no Anexo I do documento.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: cursos.ead@ifms.edu.br.