IFMS abre inscrições para especializações a distância com 300 vagas gratuitas

Unidade IFMS / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos de pós-graduação lato sensu ofertados na modalidade a distância, por meio do Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil). Ao todo, são oferecidas 300 vagas gratuitas, com início das aulas previsto para o segundo semestre de 2025.

As especializações disponíveis são: Gestão na Educação Profissional e Tecnológica, com 150 vagas, e Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica, também com 150 vagas.