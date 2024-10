IFMS abre inscrições para especializações a distância

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos de pós-graduação lato sensu gratuitos, oferecidos a distância por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O edital pode ser acessado na Central de Seleção.

São oferecidas 450 vagas em três cursos de especialização: Estratégias para Conservação da Natureza, Docência na Educação Profissional e Tecnológica e Educação, Diversidade e Inclusão Social. As inscrições podem ser feitas até 5 de novembro na Página do Candidato da Central de Seleção.

A seleção prioriza servidores públicos e professores da educação básica. Caso as vagas não sejam preenchidas por esses grupos, elas serão disponibilizadas para os demais candidatos.

Cursos

Estratégias para Conservação da Natureza, com 150 vagas para Camapuã, Campo Grande, Dourados, Japorã e Jardim. Este curso forma especialistas em estratégias para conservação e proteção da natureza, capacitando-os para atuar em conjunto com diversos atores e organizações na gestão integrada da biodiversidade. A carga horária total é de 400 horas, com 60 horas dedicadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e a duração é de um ano e meio.

Docência na Educação Profissional e Tecnológica, com 150 vagas em Campo Grande, Dourados, Japorã, Jardim e Miranda. Destinado à formação continuada de docentes na educação profissional e tecnológica, este curso possui carga horária de 360 horas e deve ser concluído em até 18 meses, fundamentando-se em bases científicas e propostas de intervenção educacional.

150 vagas para Educação, Diversidade e Inclusão Social , em Água Clara, Bataguassu, Campo Grande, Dourados e Jardim . Focado em promover a inclusão social e a convivência fraterna com as diferenças, este curso também tem carga horária de 360 horas e deve ser realizado em até um ano e meio.

Processo Seletivo

O sorteio eletrônico para seleção dos candidatos ocorrerá em 12 de novembro. O resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 18 de novembro, com matrículas entre 19 e 21 de novembro. O edital também prevê a convocação de uma segunda chamada e lista de espera, caso haja vagas disponíveis.

As aulas estão previstas para começar em 30 de novembro, no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea).

Para mais informações, entre em contato com o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS pelo e-mail cread@ifms.edu.br.