IFMS abre inscrições para mestrado profissional gratuito

Estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) para 2025. O curso, oferecido gratuitamente e em rede, é destinado a servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, além do público em geral. Em todo o Brasil, são oferecidas 665 vagas, com 16 delas disponibilizadas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no campus de Campo Grande.

Os interessados devem possuir diploma de graduação em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A seleção será realizada por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA), que ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 2025.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, exclusivamente pelo sistema on-line, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 160. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que pertençam a famílias de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa até o dia 18 de novembro. Mais detalhes sobre a solicitação estão no edital de abertura da seleção.

A prova será composta por 50 questões de múltipla escolha e abordará temas como bases conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, metodologias de pesquisa e práticas de ensino e aprendizagem. O resultado final será divulgado no dia 18 de março de 2025.

No IFMS, as aulas ocorrerão às segundas-feiras, nos períodos matutino e vespertino, no Campus Campo Grande. Os candidatos também devem escolher entre duas linhas de pesquisa:

- Linha 1: Práticas educativas em Educação Profissional e Tecnológica.

- Linha 2: Organização e memórias de espaços pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica.

As atividades letivas terão início previsto para o dia 4 de março de 2025.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: profept@ifms.edu.br ou acessar a página do curso.