IFMS abre inscrições para monitores no 2º semestre

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para a seleção de monitores para o 2º semestre, oferecendo 52 vagas para alunos de cursos técnicos e de graduação em seus dez campi. Na terça-feira, 1º, foi disponibilizado o quadro de vagas, incluindo disciplinas e o cronograma do processo seletivo.

Os estudantes selecionados receberão um auxílio mensal de R$ 400 para cursos técnicos e R$ 700 para graduação, pagos em três parcelas ao longo do semestre, totalizando até R$ 154.200 em auxílios para este ano. As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até 14 de outubro na Página do Candidato. Os interessados devem escolher apenas uma opção de campus, unidade curricular e turno, além de anexar comprovante bancário.

Para se candidatar, os estudantes do IFMS devem estar cursando, no mínimo, o 2º período, ter sido aprovados nas disciplinas relacionadas à monitoria, e garantir a compatibilidade de horários. Não podem ter atuado como monitores nos últimos quatro semestres, não devem estar respondendo a processos disciplinares e não podem ter vínculo empregatício, mesmo que autônomo.

A seleção será baseada na média da nota da entrevista e das disciplinas correspondentes. Os resultados preliminares e finais serão divulgados em 28 de outubro e 1º de novembro, respectivamente, com as atividades de monitoria iniciando em novembro. As monitorias terão carga de até oito horas semanais, auxiliando alunos com exercícios e dúvidas, sob supervisão do professor.

Estudantes não selecionados podem se voluntariar para a monitoria sem remuneração. Esta iniciativa faz parte do Programa de Permanência e Êxito, que busca aprimorar o ensino e a aprendizagem no IFMS. Para mais informações, entre em contato com a Pró-Reitoria de Ensino pelo e-mail proen@ifms.edu.br.