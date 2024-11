IFMS abre Inscrições para o Auxílio TCC do segundo semestre de 2024

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Auxílio aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do segundo semestre de 2024, destinado a estudantes de cursos técnicos e de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São oferecidos 22 auxílios, que serão distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os alunos interessados devem estar matriculados na instituição, ter o TCC aprovado e não ter recebido outro auxílio para a elaboração do trabalho. O valor do benefício varia entre R$ 250 (para estudantes de ensino técnico) e R$ 400 (para graduação) e será pago em parcela única.

As inscrições podem ser feitas até 2 de dezembro pelo site da Central de Seleção. Para se inscrever, é necessário preencher os dados solicitados, atualizar o Questionário Socioeconômico (se necessário), enviar a proposta de TCC e a documentação comprobatória de renda (se aplicável), além de outros documentos específicos.

Estudantes que já foram contemplados ou ficaram na lista de espera nos editais anteriores (nº 07/2024 ou nº 017/2024) estão dispensados de apresentar novamente a comprovação de renda.

A seleção será feita com base na análise da proposta de TCC e da renda dos candidatos, dando prioridade a quem tem renda per capita de até um salário mínimo e meio. O resultado preliminar será divulgado em 10 de dezembro.

O programa visa apoiar os alunos na conclusão de seus TCCs e tem como objetivo aumentar a permanência e o sucesso dos estudantes nos cursos oferecidos pelo IFMS. O valor total disponível para 2024 é de R$ 14,3 mil, com 22 auxílios por semestre.

Os estudantes selecionados deverão comprovar a conclusão do TCC em até sete meses após o recebimento do auxílio, enviando a ata de defesa para o e-mail da Diretoria de Ensino do campus onde estão matriculados.