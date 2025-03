IFMS de Aquidauana / Divulgação

Os estudantes dos cursos técnicos integrados, Proeja, técnicos subsequentes e graduação presencial do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) já podem se inscrever na seleção para o Programa de Assistência Estudantil para o ano letivo de 2025. A oportunidade oferece auxílios financeiros para garantir o apoio aos alunos em diversas áreas, como permanência acadêmica, alimentação, transporte, moradia estudantil, e para indígenas e quilombolas.

Os valores dos auxílios variam entre R$ 80 e R$ 300 por mês, dependendo da modalidade e do campus em que o aluno está matriculado. Para participar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

- Estar matriculado e com frequência regular em, pelo menos, três unidades curriculares presenciais.

- Não estar cursando exclusivamente estágio, Trabalho de Conclusão de Curso ou atividades complementares.

- Não ter mais de duas reprovações por falta no semestre anterior.

- A renda familiar per capita deve ser, no máximo, um salário mínimo vigente.

Uma alteração importante no edital deste ano é a redução do limite de renda familiar per capita. Antes, o limite era de 1,5 salários mínimos, mas agora, conforme a Lei nº 14.914/2024, o limite passou a ser de um salário mínimo.

A renda familiar per capita deve ser calculada dividindo a renda bruta mensal familiar pelo número de integrantes do grupo familiar, conforme os documentos especificados no Anexo 1 do edital.

Inscrições e documentação

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril, diretamente na Página do Candidato. Após preencher o formulário, o estudante deve atualizar seu Questionário Socioeconômico, enviar a documentação exigida e agendar o atendimento presencial para a verificação dos documentos.

Os candidatos devem indicar as modalidades de auxílio que desejam concorrer, podendo escolher todas as opções disponíveis no campus em que estão matriculados, desde que atendam aos requisitos.

Modalidades de auxílio

O Programa de Assistência Estudantil oferece as seguintes modalidades:

Permanência: Auxílio financeiro destinado a cobrir necessidades acadêmicas e pessoais, garantindo a permanência do estudante na instituição.

Alimentação: Auxílio para despesas com alimentação durante o curso.

Transporte: Reembolso mensal para o transporte entre o campus e a residência do estudante, caso ele não tenha acesso a transporte gratuito garantido pelo poder público.

Moradia Estudantil: Auxílio para estudantes que se mudaram de município para estudar no IFMS, cobrindo custos de aluguel e oferecendo melhores condições para a permanência.

Indígena e Quilombola: Auxílio destinado a estudantes indígenas e quilombolas que residem em suas comunidades, levando em consideração as especificidades culturais e geográficas.

Cronograma e divulgação

No dia 7 de abril, será publicada a lista de inscritos, com data e horário para os atendimentos presenciais, que ocorrerão entre 8 e 28 de abril. Os resultados preliminares serão divulgados em 5 de maio, com o resultado final previsto para o dia 8 de maio.

Os alunos classificados formarão um cadastro reserva e poderão ser convocados para receber os auxílios entre abril e dezembro, durante a vigência do edital.