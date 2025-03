Arquivo/ O Pantaneiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu o processo de licitação para a construção dos novos campi nos municípios de Amambai e Paranaíba. As empresas interessadas devem enviar suas propostas pelo Portal de Compras do Governo Federal, conforme edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 28 de março.



Os contratos contemplam desde a elaboração dos projetos básicos e de Engenharia até a execução completa das obras, incluindo licenciamento e medidas de sustentabilidade. A abertura dos envelopes com as propostas ocorrerá nos dias 30 de junho (Paranaíba) e 2 de julho (Amambai). Cada projeto terá vigência de 36 meses, com um orçamento superior a R$ 30 milhões por unidade.



A construção dos campi faz parte do pacote de cem novas unidades de Institutos Federais anunciadas pelo Governo Federal, com recursos provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), reforçando o compromisso com a expansão do ensino técnico e superior no País.

