IFMS abre seleÃ§Ã£o para bolsistas Proeja com bolsas de atÃ© R$ 720

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) lançou, nesta semana, o processo seletivo para estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade Proeja (Educação de Jovens e Adultos), interessados em atuar como bolsistas. As vagas são para diversos campi da instituição, incluindo Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Três Lagoas.

Os alunos selecionados terão a oportunidade de receber uma bolsa no valor de R$ 18 por hora, com carga horária de até 10 horas semanais, o que pode resultar em até R$ 720 por mês. O trabalho dos bolsistas será focado no apoio às atividades acadêmicas e administrativas nos próprios cursos, com a missão de contribuir para a permanência e o sucesso dos estudantes no Proeja.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas até o dia 4 de abril, por meio da Página do Candidato da Central de Seleção. Para concorrer, os interessados precisam atender aos seguintes requisitos:

- Ter concluído o primeiro semestre do curso técnico integrado ao ensino médio;

- Apresentar frequência regular e não ter reprovações por falta;

- Possuir disponibilidade para cumprir 10 horas semanais de atividades;

- Ter conhecimentos básicos em informática e internet, como edição de texto, planilhas e ambiente virtual de aprendizagem;

- Não estar recebendo outra bolsa ou auxílio incompatível com a Bolsa-Formação EJA-EPT.

A seleção será realizada por meio do Índice de Coeficiente de Rendimento (ICR), em ordem decrescente. Os resultados preliminar e final da seleção devem ser divulgados, respectivamente, nos dias 8 e 14 de abril.

Entre as atribuições dos bolsistas estão o apoio à organização de serviços acadêmicos e administrativos, o desenvolvimento de um Plano de Trabalho com foco na permanência e no êxito dos estudantes, a assistência na resolução de dúvidas sobre o funcionamento do curso, o auxílio no uso de tecnologias educacionais e o monitoramento da frequência dos alunos. Os bolsistas também terão a tarefa de realizar busca ativa de estudantes com risco de evasão.

Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital completo ou entrar em contato com a Coordenação-Geral da Bolsa-Formação EJA-EPT pelo e-mail cobfe@ifms.edu.br.