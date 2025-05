IFMS abre vagas para cursos gratuitos de Inglês e Libras em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com vagas abertas para cursos presenciais e gratuitos de idiomas no município de Aquidauana. São 25 oportunidades distribuídas entre as turmas de Inglês Intermediário III e Libras Básico II, com início previsto para o segundo semestre de 2025.

As aulas acontecerão às quintas-feiras, sendo Libras das 19h às 22h (10 vagas) e Inglês das 17h às 20h (15 vagas). As vagas são destinadas a estudantes e servidores do IFMS, além do público em geral.

Aquidauana é um dos sete municípios contemplados pela oferta de mais de 400 vagas em cursos de idiomas promovidos pelo IFMS, que também inclui Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Os cursos são ofertados pelo Cenid ( Centro de Idiomas), na modalidade FIC ( Inicial e Continuada), e têm como objetivo ampliar o acesso à formação linguística e promover a internacionalização do instituto.

Inscrições abertas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de junho, pela Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo também está disponível no site.

Prova de nivelamento

Como as turmas de Aquidauana são de níveis mais avançados, os interessados devem realizar uma prova de nivelamento on-line, que acontece entre os dias 27 de junho e 7 de julho. O teste serve para avaliar os conhecimentos prévios dos candidatos e garantir a inserção no nível correto. Quem não alcançar a pontuação exigida poderá disputar vagas em turmas de nível básico, caso haja disponibilidade.

Sorteio eletrônico

A seleção será feita por sorteio eletrônico no dia 18 de julho, com transmissão ao vivo pelo canal do IFMS no YouTube. O resultado final e a convocação dos aprovados estão previstos para o dia 25 de julho, e as aulas devem começar em agosto.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: cofic@ifms.edu.br