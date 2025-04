IFMS amplia oferta de cursos livres gratuitos para 41 opções

Unidade IFMS / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do Cread (Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância), ampliou sua oferta de cursos livres gratuitos, que agora totaliza 41 formações em diversas áreas do conhecimento. Três novos cursos foram adicionados à plataforma online da instituição, com temáticas voltadas à inclusão escolar, história regional e modelagem 3D.

As novas formações são: Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas e Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul, propostas pelo professor André Luis Monteiro Ferreira Lopes, do Campus Nova Andradina; e Modelagem 3D de Sólidos: Básico, desenvolvido pelo professor Carlos Vinicius Xavier Bessa, do Campus Três Lagoas.

Voltados a estudantes, profissionais da educação, pesquisadores e interessados em ampliar conhecimentos, os cursos livres do IFMS são oferecidos na modalidade de educação a distância, com cargas horárias que variam entre 20 e 60 horas. O acesso é gratuito e a certificação é emitida pelo próprio estudante ao concluir o curso.

Conheça os novos cursos

Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas

Com 20 horas de duração, a formação apresenta conceitos fundamentais sobre Tecnologias Assistivas (TAs), incluindo legislação, categorias e aplicações práticas, com foco na construção de ambientes escolares mais acessíveis.

O curso contribui para quebrar barreiras no processo de inclusão, ao apresentar soluções que garantem autonomia a alunos com deficiências visuais, auditivas ou físicas, destaca o professor André Luis.

Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul

Também com 20 horas, o curso oferece uma imersão na história regional, abordando temas como a ocupação do sul do antigo Mato Grosso, a criação do estado e a questão indígena.

Além de promover o conhecimento sobre o processo de reocupação da região, o conteúdo contribui para a valorização da identidade sul-mato-grossense, explica o professor.

Modelagem 3D de Sólidos Básico

Com carga de 32 horas, o curso apresenta os fundamentos do software Inventor, abordando técnicas como extrusão, revolução, varredura e outras. É voltado a interessados em áreas como engenharia, arquitetura, design e cultura maker.

A modelagem 3D é uma habilidade cada vez mais presente em diversos campos. A proposta é oferecer uma base sólida para quem deseja explorar esse universo de forma criativa, afirma o professor Carlos Bessa.

Inscrições abertas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 18 de junho. Os cursos devem ser concluídos até 30 de junho. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS, preencher um cadastro com nome, CPF e e-mail, e escolher a formação desejada.

A lista completa com as 41 opções de cursos inclui temas como programação, inclusão, línguas, ética, empreendedorismo, história, matemática, robótica, entre outros.

No segundo semestre, um novo cronograma será divulgado com a reabertura das inscrições.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: cursoslivres@ifms.edu.br