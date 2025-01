IFMS conquista mais 13 bolsas para projetos no programa PICTEC de MS

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) obteve a aprovação de 13 novos projetos para o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul (PICTEC), ampliando sua participação na quarta edição do programa.

No total, 103 projetos foram aprovados nesta edição, com 67 contemplados com bolsas, enquanto outros 36 aguardam na lista de espera. A divulgação do resultado ocorreu na última sexta-feira, 17 de janeiro, pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS (Fundect), responsável pela execução do programa.

O investimento estimado para o PICTEC é superior a R$ 5,7 milhões. No caso dos projetos do IFMS, cada um contará com bolsas no valor de R$ 800 para os professores e R$ 400 para os alunos, com duração de 12 meses.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado e a Fundect. "O aumento no número de projetos contemplados reafirma o compromisso em promover a pesquisa aplicada, que gera impacto positivo nas realidades locais e oferece novas oportunidades aos nossos estudantes e professores", afirmou.

O PICTEC é uma iniciativa da Fundect que visa apoiar a pesquisa científica e tecnológica em escolas públicas de ensino médio de Mato Grosso do Sul. Conforme o edital, os coordenadores dos projetos devem indicar os bolsistas entre os dias 3 e 28 de fevereiro.

A lista completa dos projetos aprovados e mais detalhes sobre o programa estão disponíveis no site da Fundect. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Propi pelo e-mail: propi@ifms.edu.br.