Unidade IFMS / (Foto: divulgação)

IFMS convoca candidatos da lista de espera para matrícula em Campo Grande e Corumbá

Caso as vagas não sejam preenchidas, será publicada uma segunda chamada no dia 15 de julho

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) convocou candidatos que estavam na lista de espera do Exame de Seleção 2025 para realizarem matrícula em cursos técnicos integrados ao ensino médio. As vagas são para os campi de Campo Grande e Corumbá, com início das aulas no segundo semestre letivo.

A convocação em primeira chamada foi feita com base na ordem de classificação e nos critérios de reserva de vagas para ações afirmativas, conforme previsto no edital. Caso ainda restem vagas após o prazo de matrícula, uma segunda chamada será divulgada no dia 15 de julho.

A solicitação de matrícula deve ser feita até 8 de julho, preferencialmente de forma on-line, por meio do Sistema de Matrículas do IFMS. Os convocados devem anexar à plataforma os documentos exigidos no item 5 do edital, entre eles:

Histórico escolar do ensino fundamental

Documento de identificação com foto

Comprovante de quitação com o serviço militar, para homens entre 19 e 45 anos

Foto recente 3x4, entre outros documentos

Para os candidatos que não possuem acesso à internet, a matrícula pode ser feita presencialmente nas Cerel (Centrais de Relacionamento) dos campi de Campo Grande e Corumbá, dentro do horário de atendimento de cada unidade.

Dúvidas sobre o processo devem ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

O Exame de Seleção 2025 ofereceu 1.760 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A prova foi aplicada no dia 20 de outubro de 2024 e ficou marcada como a maior da história do IFMS, com 4.708 inscrições homologadas, entre pagantes e isentos da taxa de inscrição.

Todas as informações e a lista completa de convocados estão disponíveis na página oficial do Exame de Seleção 2025, no site do IFMS.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!