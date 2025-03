IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) publicou o edital de convocação para matrículas e manifestação de interesse nas vagas remanescentes de cursos de graduação, referentes ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os candidatos que constam nas listas de "aptos à matrícula" e "em lista de espera" devem se atentar aos prazos e procedimentos estabelecidos.

A classificação dos convocados foi realizada com base na nota total mais alta obtida pelos candidatos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), nas edições de 2015 a 2024. As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos campi do IFMS nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os candidatos convocados têm até o dia 11 de março para efetuar a matrícula online no sistema Matrícula On-Line, acessível via GovBR. O mesmo prazo é válido para os candidatos em lista de espera, que devem manifestar interesse pelas vagas remanescentes até a data estabelecida.

O procedimento de matrícula inclui a confirmação do curso e campus desejado, o preenchimento do Questionário Socioeconômico e o envio de documentos, como CPF, documento de identificação com foto, comprovante de quitação com o serviço militar (para homens de 19 a 45 anos), foto 3x4 recente ou selfie frontal, histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio, entre outros.

Para aqueles que não possuem acesso à internet, o IFMS oferece a possibilidade de agendar o uso de computadores nos campi da instituição, de acordo com os horários de atendimento de cada unidade.

Caso as vagas remanescentes não sejam preenchidas, uma nova etapa de seleção será aberta para a comunidade em geral. O único requisito para essa etapa será a comprovação de conclusão do ensino médio.

Além disso, o IFMS também divulgou o resultado final da seleção para portadores de diploma, transferências interna e externa, e reingresso, previsto para esta sexta-feira, 28. Foram oferecidas 164 vagas em cursos de graduação nos dez campi da instituição, e a seleção está sendo conduzida pelas coordenações dos cursos, que irão classificar os candidatos conforme os critérios de cada modalidade.

Dúvidas sobre os dois editais podem ser enviadas para o e-mail selecao.graduacao@ifms.edu.br.