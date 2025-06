IFMS de Aquidauana abre inscrições para três cursos de graduação gratuitos

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O campus do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana está com inscrições abertas para três cursos de graduação gratuitos, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2025. As oportunidades são para os cursos de Tecnologia em Sistemas para Internet, Engenharia Civil e Tecnologia em Redes de Computadores.

A seleção é voltada para candidatos nas modalidades de portador de diploma, reingresso, transferência interna e externa. As vagas também estão disponíveis em outros nove municípios do estado.