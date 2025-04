IFMS de Aquidauana oferece 35 vagas em cursos de graduação

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 35 vagas em dois cursos de graduação oferecidos no campus de Aquidauana.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial até sexta-feira, 4 de abril, na Central de Relacionamento. Os interessados devem consultar os horários e endereços de atendimento de cada campus antes de realizar a inscrição.

As opções são:

- Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno) – 21 vagas, com início das aulas previsto para 13 de agosto de 2025.

- Tecnologia em Redes de Computadores (Noturno) – 14 vagas, com início imediato.

Os interessados devem ter concluído o ensino médio ou estar com a conclusão prevista até 1º de agosto de 2025, no caso do curso com início no segundo semestre deste ano.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, ou seja, quem se inscrever primeiro terá mais chances de ser selecionado para o curso. Não será necessário realizar prova ou exame de ingresso.

Documentos

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:

- Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, passaporte, certificado de reservista);

- Menores de 18 anos devem apresentar documento de identificação do responsável legal;

- Comprovante de regularidade com o Serviço Militar (para brasileiros do sexo masculino entre 19 e 45 anos);

- Foto 3x4 recente ou selfie (frontal, colorida, fundo branco, sem óculos escuros ou chapéus);

- Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou equivalente);

- Candidatos estrangeiros: Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e passaporte com visto de estudante;

- Candidatos com ensino fundamental/médio no exterior: cópia da revalidação ou equivalência de estudos no Brasil;

- Para candidatos indígenas: Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou declaração de pertencimento à etnia assinada por liderança indígena (cotas);

- Para candidatos quilombolas: declaração de pertencimento assinada por liderança quilombola (cotas);

- Para Pessoas com Deficiência (PCD): formulário para entrega de laudo médico (cotas).

Informações

As vagas são limitadas e a matrícula será realizada de acordo com a ordem de inscrição. Para mais informações sobre os cursos e detalhes das inscrições, os interessados devem procurar a Central de Relacionamento do campus de Aquidauana ou consultar os demais campi participantes. Confira o edital aqui.