IFMS de Aquidauana tem curso gratuito de Técnico em Administração

Divulgação

Está aberto o período para matrículas em vagas remanescentes no curso Técnico em Administração (Proeja) ofertado pelo IFMS em Aquidauana. Proeja é a modalidade de EJA voltada para a educação profissional. Ou seja, além de receber a formação básica, o aluno recebe também uma qualificação ou uma formação técnica. Portanto, essa junção é chamada Proeja.

O curso é gratuito e qualquer pessoa que cumpra os requisitos pode se inscrever. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Para se matricular, os candidatos devem apresentar documento oficial com foto, histórico escolar e foto digital 3x4 ou selfie em postura frontal. Homens entre 19 e 45 anos precisam comprovar quitação com o Serviço Militar.

As aulas serão presenciais no período noturno e têm início neste 1º semestre letivo, a partir de 10 de março.