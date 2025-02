IFMS de Aquidauana tem curso gratuito de Técnico em Edificações para o nível médio

Arquivo

Estão disponíveis ainda algumas vagas para os estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e que desejam realizar o Ensino Médio no IFMS. O curso é o Técnico Integrado em Edificações, ou seja, o estudante realiza as matérias do Ensino Médio e recebe também uma qualificação ou uma formação técnica.

Para se matricular, basta os candidatos irem até o IFMS - Campus Aquidauana e apresentar na secretaria o documento oficial com foto, histórico escolar, DVA (Declaração de vacina atualizada) e foto digital 3x4 ou selfie em postura frontal.

As vagas são por ordem de chegada e as aulas iniciam em 10 de março. O curso é totalmente gratuito.