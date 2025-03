IFMS e Prefeitura de Bonito oferecem cursos tÃ©cnicos gratuitos

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito, está oferecendo duas opções de cursos técnicos gratuitos: Técnico em Administração e Técnico em Logística. Ambos os cursos serão ministrados na modalidade EAD (Ensino à Distância), com uma aula presencial semanal.

As aulas presenciais acontecerão na E.M. Profª Durvalina Dorneles Teixeira, sempre às quartas-feiras, das 19h às 22h. O início das inscrições está marcado para o dia 02 de abril, com atendimento na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bonito, antiga Câmara Municipal, a partir das 18h.

Vagas e Inscrições

Serão disponibilizadas 20 vagas para cada curso, com as inscrições sendo realizadas por ordem de chegada. Para se inscrever, é necessário atender aos seguintes critérios: ter mais de 18 anos e apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Este é um excelente oportunidade para quem deseja se qualificar em áreas de grande demanda no mercado de trabalho. Não perca essa chance de garantir sua vaga em um dos cursos técnicos mais procurados.