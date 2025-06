IFMS oferece 200 vagas em cursos gratuitos de especialização em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos gratuitos de pós-graduação, com início das aulas previsto para o segundo semestre de 2025. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá e Naviraí, em três áreas distintas.

Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com turmas em Aquidauana, Campo Grande e Naviraí

Informática Aplicada à Educação, no campus Corumbá

Estratégias para Conservação da Natureza, também em Corumbá, em parceria com o IHP (Instituto Homem Pantaneiro)

Cada curso oferece 40 vagas. Metade das vagas é destinada ao público externo e a outra metade, a servidores do IFMS. Os cursos são presenciais, com possibilidade de disciplinas a distância, exceto o de Estratégias para Conservação da Natureza, que será ministrado a distância, com apenas uma disciplina presencial obrigatória.

Neste último curso, 35 vagas são voltadas a Policiais Militares Ambientais de todo o país e 5 ao público em geral residente em Corumbá ou Ladário. Neste caso, é necessário ter formação em Ciências Biológicas ou atuação comprovada na área ambiental.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Central de Seleção do IFMS, na Página do Candidato. Para os cursos de Docência e Informática Aplicada, as inscrições seguem até 22 de junho. Para o curso de Estratégias para Conservação da Natureza, o prazo vai até 15 de junho.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico. Candidatos inscritos como cotistas devem passar por procedimento presencial de heteroidentificação. Há reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência.

O resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para 11 de julho. As aulas começam em 13 de agosto.

Os cursos têm carga horária de 360 horas, além de 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso. Mais informações podem ser consultadas na página de pós-graduação do IFMS ou pelo e-mail copog@ifms.edu.br.

