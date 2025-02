IFMS oferece 38 cursos gratuitos online com carga horária

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 38 cursos gratuitos na modalidade a distância. Com aulas que podem ser realizadas a qualquer hora e de qualquer lugar, os cursos são acessíveis para qualquer interessado, e a carga horária varia entre 20 e 60 horas.

As inscrições seguem até o dia 18 de junho, e os participantes que completarem os cursos dentro do prazo receberão certificado de conclusão. Os cursos devem ser finalizados até o dia 30 de junho para garantir a certificação.

Como se inscrever

Para se inscrever, basta acessar a plataforma online de Cursos Livres do IFMS, preencher o cadastro e selecionar o curso desejado. A plataforma pode ser acessada por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

Quem nunca fez um curso na plataforma precisará criar uma conta, informando dados como nome completo, CPF e e-mail. É importante garantir que as informações estejam corretas, pois elas serão usadas para a confirmação da inscrição e emissão do certificado.

Cursos disponíveis

O IFMS oferece uma variedade de cursos em diversas áreas, incluindo:

A Interdisciplinaridade no Contexto da EPT (20h)

Álgebra Básica II (20h)

Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento (20h)

Comunicação Eficaz para Vendas (30h)

Desenvolvimento Pessoal e Profissional (60h)

Ética e Integridade na Pesquisa (20h)

Estratégias de Ensino e Aprendizagem (20h)

Filosofia Antiga (45h)

Informática Básica (60h)

Marketing Digital (60h)

Produção de Videoaulas (40h)

Programação de Robótica Lego EV3 (20h)

E muito mais, com temas que variam de educação, filosofia e matemática até programação e marketing digital.

Para mais detalhes sobre os cursos ou dúvidas relacionadas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail cursoslivres@ifms.edu.br.