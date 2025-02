IFMS oferece curso gratuito de Marketing Digital a distância

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para um novo curso gratuito e a distância de Marketing Digital. Com foco em capacitar os participantes para a promoção de negócios e serviços no ambiente digital, o curso é direcionado a freelancers, estudantes e profissionais que estão em processo de transição de carreira.

A professora de Administração do Campus Dourados, Mary Melo, uma das responsáveis pela criação do curso, destacou que a proposta foi desenvolvida para quem deseja iniciar no mundo do marketing digital, fornecendo as bases necessárias para uma atuação eficaz nesse setor.

Com carga horária de 60 horas, o curso aborda temas como:

- Fundamentos e técnicas de Marketing Digital

- Estratégias de SEO (otimização para mecanismos de busca)

- Marketing de Conteúdo

- Design para criação de posts

- Orientações para atuação profissional

- Inteligência Emocional

Os interessados podem se inscrever na plataforma de Cursos Livres do IFMS. A plataforma oferece diversas opções de cursos, com carga horária que varia de 20 a 60 horas, em diferentes áreas de conhecimento. Todos os cursos são gratuitos e podem ser feitos por qualquer pessoa com acesso à internet, sem necessidade de tutoria, e o certificado é emitido automaticamente após a conclusão.

As inscrições para este semestre podem ser feitas até 18 de junho, com prazo para conclusão dos cursos até o dia 30 do mesmo mês.

Além do curso de Marketing Digital, a plataforma de Cursos Livres oferece diversas outras opções, como:

- Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity (40 horas)

- Comunicação Eficaz para Vendas (30 horas)

- Introdução à Ciência de Dados (45 horas)

- Libras Básico (40 horas)

- Produção de Videoaulas (40 horas)

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar a plataforma do IFMS ou entrar em contato pelo e-mail cursoslivres@ifms.edu.br.