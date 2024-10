IFMS oferece mais de 30 cursos livres gratuitos até dezembro

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para quase 40 cursos livres gratuitos, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja expandir seus conhecimentos ou se atualizar em diversas áreas.

Os cursos, totalmente online, abordam temas variados e estão disponíveis para qualquer pessoa, independentemente da idade. Com carga horária que varia entre 20 e 60 horas, os alunos podem escolher a opção que melhor se adapta à sua rotina. A flexibilidade é uma das grandes vantagens, pois os participantes podem acessar as aulas a qualquer momento, sem necessidade de tutoria. Ao final do curso, o estudante pode emitir seu próprio certificado.

Para participar, basta acessar a Plataforma do IFMS por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, como computadores, tablets ou smartphones. As inscrições estão abertas até 8 de dezembro, e os cursos devem ser concluídos até 20 de dezembro para que os alunos possam obter o certificado.

Como se inscrever

Se você nunca fez um curso livre antes, é necessário criar uma conta na plataforma. Para isso, preencha o formulário de inscrição com suas informações pessoais, como nome, CPF e e-mail. É essencial que esses dados estejam corretos, pois serão usados para a confirmação da inscrição e a emissão do certificado.

Confira alguns cursos disponíveis:

Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento | 20 horas

A Interdisciplinaridade no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica | 20 horas

Comunicação Eficaz para Vendas | 30 horas

Conceitos Básicos de Química | 20 horas

Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar | 20 horas

Criação de pintados em tanques elevados | 20 horas

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity | 40 horas

Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 60 horas

Diálogos sobre evasão escolar: um problema que persiste | 20 horas

Diversidade e relações étnico raciais | 45 horas

Espanhol: Língua e Cultura | 40 horas

Estratégias de Ensino e Aprendizagem | 20 horas

Ética e Integridade na Pesquisa | 20 horas

Formação para Bancas de Heteroidentificação | 50 horas

Formação Pedagógica para EaD | 50 horas

Francês Básico | 45 horas

Filosofia Antiga | 45 horas

Inclusão em Ação: Atendimento Educacional Especializado | 40 horas

Iniciação ao Empreendedorismo | 20 horas

Introdução à Inteligência Artificial | 30 horas

Introdução à Lógica | 45 horas

Introdução à Lógica de Programação com Arduíno | 30 horas

LET US PLAY: Maximização de Atividades na Educação Física Escolar | 20 horas

Libras Básico | 40 horas

Libras Intermediário | 40 horas

Lógica de Programação com Arduino: Nível Intermediário | 40 horas

Luz, Câmera e Animação: Stop Motion na Ciência | 30 horas

Matemática: Álgebra Básica | 40 horas

Matemática Financeira | 35 horas

Moodle Básico para Educadores | 30 horas

Operação dos Tratores da Linha 5E | 20 horas

Produção de Videoaulas | 40 horas

Programação de Robótica Lego EV3: Nível Básico | 20 horas

Redação e as bases científicas | 20 horas

Videoaula: da Concepção à Postagem | 60 horas

Álgebra básica | 20 horas



Esses cursos são oferecidos pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) do IFMS. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cursoslivres@ifms.edu.br. Aproveite essa chance de aprender algo novo e ampliar suas habilidades!