IFMS oferece vagas remanescentes em curso preparatório gratuito

Unidade IFMS / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com vagas remanescentes abertas no Programa Partiu IF, curso preparatório gratuito voltado a estudantes que desejam ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição. As oportunidades estão distribuídas em oito municípios do estado.

Voltado a alunos do 9º ano do ensino fundamental, o programa tem como público-alvo estudantes com até 17 anos completos na data da matrícula, que tenham cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas.

Os interessados devem manifestar interesse até o dia 30 de maio, por meio do preenchimento de um formulário on-line, disponível na Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital com a relação de vagas disponíveis.

Para efetivar a inscrição, é necessário anexar os seguintes documentos:

- CPF e RG ou certidão de nascimento do estudante

- Declaração escolar ou histórico escolar que comprove a matrícula no 9º ano em 2025 e que o aluno cursou todo o ensino fundamental em escola pública

A classificação será feita por ordem de envio das inscrições, desde que a documentação esteja completa e correta. Em caso de empate, será considerado como critério de desempate a maior idade do candidato.

O curso preparatório tem como objetivo ampliar as chances de aprovação de estudantes da rede pública nos processos seletivos dos cursos técnicos do IFMS, contribuindo para o acesso à educação de qualidade em diferentes regiões do estado.

Com carga horária total de 320 horas, é ofertado no período vespertino, com aulas presenciais e atendimentos individuais em formato híbrido (presencial e on-line). O conteúdo abrange as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares.

Estudantes com frequência mínima de 75% nas aulas receberão ajuda de custo mensal no valor de R$ 200.

O curso segue até o mês de novembro e tem como foco preparar os participantes para o Exame de Seleção 2026, prova que será aplicada pelo IFMS para ingresso nos cursos técnicos integrados no próximo ano.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail partiuif@ifms.edu.br.