IFMS reabre inscriÃ§Ãµes para cursos de especializaÃ§Ã£o gratuitos

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) reabriu o prazo de inscrições para dois cursos de especialização gratuitos e presenciais. As oportunidades são para as especializações em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nos municípios de Corumbá e Nova Andradina, e Ensino de Ciências e Matemática, em Campo Grande.

Os editais com todas as informações sobre os cursos e os processos seletivos estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de março, através da Página do Candidato, e as inscrições são totalmente gratuitas.

Confira detalhes sobre as especializações:

Edital n° 75/2024 - Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Corumbá

- Número de vagas: 10

- Requisito: diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)

- Seleção: por ordem de inscrição

- Formulário de Inscrição

Edital n° 76/2024 - Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica | Nova Andradina

- Número de vagas: 20

- Requisito: diploma de graduação reconhecido pelo MEC

- Seleção: por ordem de inscrição

- Formulário de Inscrição

- Observação: em Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas, o processo seletivo foi encerrado.

Edital n° 77/2024 - Ensino de Ciências e Matemática | Campo Grande

- Número de vagas: 25

- Requisito: diploma de graduação reconhecido pelo MEC

- Seleção: por ordem de inscrição

- Formulário de Inscrição

Os cursos oferecidos são realizados em regime modular, com carga horária total de 360 horas, além de 60 horas destinadas ao TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Algumas disciplinas poderão ser oferecidas a distância.

Para mais informações sobre as especializações, acesse a página de Pós-Graduação do IFMS. Em caso de dúvidas, a Coordenação de Pós-Graduação pode ser contatada pelo e-mail copog@ifms.edu.br.