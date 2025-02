IFMS reabre inscrições para programa de bolsa indígena

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) reabriu o prazo para inscrições na seleção de bolsistas do Programa Teko Porã: Fortalecimento do Bem Viver do Povo Guarani Kaiowá. Os interessados têm até o próximo domingo (23) para se inscrever. O programa tem como objetivo fortalecer as comunidades indígenas do Sul do estado por meio de ações culturais, territoriais, sociais e econômicas.

Serão oferecidas 47 bolsas para profissionais de diferentes áreas, com valores mensais variando entre R$ 700 e R$ 3.900, dependendo da função. Servidores do IFMS também podem participar da seleção.

O início das atividades está previsto para março, e a seleção tem validade de um ano. Durante esse período, o valor total destinado ao pagamento das bolsas ultrapassará R$ 820 mil. As regras detalhadas e o edital completo estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas por meio do e-mail teko.pora@ifms.edu.br. As inscrições devem ser feitas em formulário on-line disponível na página Teko Porã.

Lançado em agosto do ano passado, o Programa Teko Porã busca atender a nove metas, com ênfase no fortalecimento de mulheres e jovens indígenas, preservação cultural e ambiental, além de ações voltadas para segurança alimentar e a autonomia das comunidades Guarani Kaiowá.

O programa é uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e conta com a colaboração de vários órgãos e entidades governamentais, tanto federais quanto estaduais, incluindo o IFMS. O total de bolsas previstas para o programa é de 249, com recursos no valor de R$ 6,8 milhões, provenientes do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 14/2024.

