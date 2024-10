IFMS registra recorde de inscritos para seleção de 2025

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Dos 5.441 candidatos que se inscreveram para o Exame de Seleção 2025, destinado a cursos técnicos integrados nos dez campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 4.708 tiveram suas inscrições homologadas. Esse total, que abrange tanto os que pagaram a taxa quanto os isentos, representa o maior número já alcançado pela instituição.

A lista preliminar de inscrições homologadas foi divulgada nesta sexta-feira, 4, na Central de Seleção, onde também é possível consultar a relação dos pedidos de atendimento diferenciado que foram aprovados.

Foram aceitos 50 pedidos de atendimento especial para o dia da prova, a maioria dos quais para ledor e transcritor (apoio na leitura e escrita) e prova ampliada.

É importante ressaltar que, na segunda e terça-feira, 7 e 8 de outubro, os 733 candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas poderão apresentar recursos contra a lista preliminar. O mesmo prazo se aplica aos que tiveram seus pedidos de atendimento diferenciado negados.

Os recursos devem ser submetidos na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. O procedimento para recorrer pode ser encontrado no item 7.2 do edital do Exame de Seleção 2025.