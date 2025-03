IFMS de Aquidauana / Divulgação

Estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) já podem se inscrever no processo seletivo para formar um cadastro reserva do Programa Bolsa Permanência, referente ao ano de 2025.

Criado pelo MEC (Ministério da Educação) em 2013, o programa tem como objetivo apoiar a permanência e o sucesso de estudantes em situação de vulnerabilidade social, garantindo uma assistência financeira para que possam continuar seus estudos.

A pró-reitora de Ensino do IFMS, Claudia Fernandes, ressaltou que a instituição não controla o número de vagas, sendo responsável apenas por realizar a seleção e cadastrar os estudantes aptos a receber o benefício. "O número de bolsas depende do MEC e da quantidade de inscritos. Por isso, é fundamental que os estudantes se inscrevam, para que possamos solicitar novas vagas e aumentar a oferta de bolsas", explicou Claudia.

Quem pode se inscrever?

Para participar da seleção, o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

- Ser estudante indígena ou quilombola;

- Estar matriculado em um curso de graduação presencial no IFMS;

- Não ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do curso;

- Anexar a documentação exigida no edital.

As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema de Gestão de Bolsa Permanência (SISBP). O edital detalha a lista de documentos que devem ser anexados no sistema, conforme o item 4.3.

Etapas da Seleção

O processo seletivo é dividido em duas etapas: a análise das inscrições, com conferência das informações e documentos, e a definição da ordem de classificação. A primeira fase, realizada pelo IFMS, valida o cadastro do estudante no sistema. Já na classificação, será priorizada a data de inscrição mais antiga.

Após a aprovação do cadastro, os estudantes devem apresentar os documentos originais e cópias à Comissão de Assistência Estudantil ou assistente social do campus onde estão matriculados.

Os candidatos aprovados formarão um cadastro reserva e serão contemplados conforme a disponibilidade de bolsas, definidas exclusivamente pelo MEC. O programa é de fluxo contínuo, ou seja, os estudantes são incluídos conforme as vagas forem sendo disponibilizadas.

A Bolsa Permanência concedida pelo MEC pode ser acumulada com outras modalidades de auxílio, exceto os programas de Assistência Estudantil para indígenas e quilombolas oferecidos pelo IFMS.

O edital completo com todas as regras está disponível na Central de Seleção do IFMS.