InscriÃ§Ã£o em curso preparatÃ³rio para o IFMS termina nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 27, encerram-se as inscrições para o programa *Partiu IF*, oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O curso preparatório, gratuito e direcionado a estudantes da rede pública, tem como objetivo preparar os candidatos para o Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio no IFMS.

O programa é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), que visa ampliar as oportunidades de acesso à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Para esta primeira edição do Partiu IF, o IFMS disponibilizou 480 vagas distribuídas entre 12 unidades localizadas em diferentes municípios do estado: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ladário, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Quem pode se inscrever?

O curso é voltado para estudantes do 9º ano do ensino fundamental que tenham cursado toda a sua trajetória escolar em instituições públicas. Além disso, é necessário ter até 17 anos completos até a data da matrícula, que está prevista para abril. Para garantir a inclusão, o programa oferece vagas reservadas para estudantes que atendem a algumas condições específicas, como:

- Pertencer a família com renda per capita de até um salário mínimo;

- Autodeclaração como preto, pardo, indígena ou quilombola;

- Ser pessoa com deficiência (PCD).

Carga horária e ajuda de custo

Com uma carga horária total de 320 horas, o curso será oferecido no período vespertino entre abril e novembro. O conteúdo programático abrange as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares. As aulas serão presenciais em metade da carga horária, enquanto o restante será destinado a atendimento aos estudantes.

Os participantes que mantiverem uma frequência mínima de 75% nas aulas terão direito a uma ajuda de custo mensal de R$ 200.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até hoje, 27 de março, por meio da Página do Candidato na Central de Seleção do IFMS. O edital completo, com todas as regras do processo seletivo, também está disponível na plataforma. Após realizar o cadastro, o candidato deve seguir as orientações do edital para anexar os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula.

Para quem não tem acesso à internet, é possível realizar a inscrição presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS, conforme os endereços e horários de funcionamento de cada unidade.

Seleção e cronograma

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: análise dos documentos e sorteio eletrônico. O resultado preliminar da análise de documentos será divulgado em 2 de abril, com a publicação do resultado final em 4 de abril. O sorteio eletrônico ocorrerá no dia 7 de abril, e o resultado final da seleção será divulgado no dia 8 de abril. As matrículas dos selecionados devem ser feitas entre os dias 9 e 11 de abril, e as aulas terão início no dia 14 de abril.

Com o Partiu IF, o IFMS oferece uma excelente oportunidade para jovens da rede pública se prepararem para ingressar na educação técnica e profissional, fortalecendo o caminho para um futuro acadêmico e profissional de sucesso.