Inscrição para seleção de professores substitutos da UFMS de Aquidauana termina hoje

Encerram amanhã, 31, as inscrições para o processo seletivo de professores substitutos para o primeiro semestre de 2025. As vagas são destinadas a especialistas, mestres e doutores, com atuação na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Coxim, Naviraí, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal. Para se inscrever, os interessados devem acessar este link.

“Os professores substitutos têm a chance de atuar na melhor e maior Universidade pública do estado de Mato Grosso do Sul, contribuindo para o ensino superior de qualidade do nosso Estado, além de participar de pesquisas importantes realizadas em nossa Instituição. Também é uma excelente oportunidade para adquirir experiência e trocar conhecimentos com os professores efetivos, algo fundamental, principalmente para aqueles que almejam uma vaga de professor efetivo em uma instituição federal de ensino superior”, enfatiza a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene da Silva.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos. As provas escrita e didática possuem caráter eliminatório e classificatório, enquanto a prova de títulos é classificatória e tem o objetivo de avaliar o aperfeiçoamento profissional, a regularidade da produção intelectual e a atualização científica, bem como evidenciar os trabalhos acadêmicos do candidato em relação às atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão universitária.

Entre as atividades desenvolvidas estão: participação da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino das disciplinas oferecidas; ministrar o ensino e utilizar metodologias condizentes; registrar, em diário de classe, a frequência dos estudantes; organizar e aplicar instrumentos de avaliação dos estudantes; executar tarefas em projetos de ensino, pesquisa e extensão, a critério da direção da unidade; entre outras.

Os selecionados poderão atuar com carga horária de 20 ou 40 horas semanais, com remuneração que pode chegar a R$ 6.356,02. Também será concedido auxílio-alimentação no valor de R$ 500 para os professores substitutos com contratos de 20 horas e R$ 1.000,00 para 40 horas.

*Com informações da UFMS