Inscrições abertas para certificadores do Enem e da Prova Nacional Docente 2025

Divulgação/Inep

Servidores públicos do Poder Executivo federal e professores da rede pública de ensino das esferas estadual e municipal, que estejam em efetivo exercício, já podem se inscrever para atuar como certificadores na aplicação do Enem e da Prova Nacional Docente (PND) 2025. O prazo vai até o dia 30 de junho.

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema RNC, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos precisam ter, no mínimo, ensino médio completo e não podem ter parentes, até o terceiro grau, inscritos em qualquer um dos dois exames.