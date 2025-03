InscriÃ§Ãµes continuam abertas em cursos para idosos na UFMS de Aquidauana

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

Inscrições continuam abertas para cursos gratuitos para idosos na UFMS de Aquidauana

O campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) segue com inscrições abertas para o programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI), que oferece cursos e oficinas gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais. As atividades terão início no dia 17 de março.

O programa, criado em 2011, tem como objetivo proporcionar inclusão, aprendizado contínuo e desenvolvimento pessoal para o público idoso. Em 2025, a UFMS disponibilizará mais de 2,6 mil vagas, distribuídas em disciplinas de graduação e ações voltadas à cultura, saúde, tecnologia, artes e lazer.

Entre as oficinas oferecidas no campus de Aquidauana, destacam-se:

• Plantas tóxicas e medicinais – estudo de espécies com propriedades terapêuticas e riscos à saúde.

• Entre dobras e ideias – desafios matemáticos e artísticos para estimular a mente.

• Oficina de desenho – técnicas de ilustração com lápis, giz de cera e cores.

• Libras básico II – aprimoramento da Língua Brasileira de Sinais.

• Encontro entre gerações – troca cultural com a comunidade indígena Terena.

• Oficina de alfabetização e letramento – reforço na leitura e escrita.

• Oficina de macramê – criação de peças artesanais decorativas.

• Informática para idosos – introdução ao uso de computadores e tecnologia.

Os interessados podem se inscrever presencialmente na Biblioteca da Unidade 2 do Campus da UFMS, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Como as vagas são limitadas, é recomendável garantir a participação o quanto antes.

Para mais informações, o telefone de contato é (67) 3241-0441, também disponível no WhatsApp.