Inscrições do Enem 2025 começam na segunda com mudanças para estudantes

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro / Paulo pinto/ agencia

A partir desta segunda-feira, 26 de maio, estarão abertas as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. O prazo vai até 6 de junho, e os interessados devem se inscrever exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep.

Neste ano, o exame traz novidades importantes. Alunos regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio terão pré-inscrição automática. Para concluir o processo, eles precisam apenas acessar a plataforma, confirmar os dados e escolher o idioma da prova de língua estrangeira. Candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 1º ou 2º ano devem preencher todas as informações manualmente.

Outra mudança significativa é que o Enem voltará a ser aceito como forma de certificação do ensino médio. A opção está disponível para candidatos com mais de 18 anos que atingirem a pontuação mínima exigida. Essa possibilidade havia sido retirada em 2017, ficando restrita ao Encceja.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, exceto nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde a aplicação foi adiada para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da COP-30 (Conferência do Clima da ONU).

A estrutura do exame permanece dividida em dois domingos. No primeiro dia, os participantes responderão a 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e farão uma redação. No segundo dia, a prova será composta por 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas começam às 13h30. O encerramento será às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo dia, sempre no horário de Brasília.

Mais informações podem ser acessadas no site oficial do Enem: enem.inep.gov.br/participante

