Inscrições para a Olimpíada de Eficiência Energética 2025 começam em agosto

A partir do dia 1º de agosto, estarão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee 2025). A competição é voltada a estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todo o país. O prazo segue até 30 de setembro pelo site www.onee.org.br. A participação é gratuita.