Inscrições para curso de extensão o IFMS continuam abertas

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) reabriu as inscrições para o curso de extensão Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Quilombolas, que será oferecido a distância por meio da UAB (Universidade Aberta do Brasil). O curso, com inscrições abertas até o dia 25 de abril, é gratuito e visa qualificar profissionais da educação para promover a equidade racial nas escolas, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Equidade e da Educação Escolar Quilombola.

São disponibilizadas 3.750 vagas para diversos públicos, incluindo professores e gestores de escolas públicas, educadores em geral, profissionais da Educação Básica e estudantes de licenciatura. As aulas, com carga horária de 120 horas, serão ministradas na plataforma Moodle, no Avea (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem), e o curso terá uma duração de dois a três meses, com início previsto para 9 de junho.

Os participantes que concluírem a formação receberão um certificado de conclusão. Para se inscrever, os interessados devem acessar a Página do Candidato, onde estão disponíveis todas as informações sobre o processo seletivo.

Em caso de dúvidas, o suporte pode ser solicitado pelo e-mail suporte.uab@ifms.edu.br.

Este curso tem como objetivo contribuir para a formação de educadores que possam atuar de maneira mais inclusiva e informada na promoção das relações étnico-raciais nas escolas, essencial para a construção de uma educação mais justa e equitativa.

