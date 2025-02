Inscrições para cursos de graduação do IFMS encerram na quinta-feira

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana está com inscrições abertas para dois processos seletivos que oferecem 13 vagas gratuitas em cursos de graduação. As inscrições vão até amanhã, 20 de fevereiro, e podem ser feitas pela Central de Seleção do IFMS.

As vagas são destinadas a diferentes modalidades, incluindo portadores de diploma, transferências internas e externas, reingresso, além do preenchimento de vagas remanescentes do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Vagas remanescentes do Sisu

O Edital nº 010/2025 busca preencher as vagas não ocupadas no processo seletivo via Sisu, com base na maior nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2024. O prazo para inscrições vai até 20 de fevereiro, e o resultado preliminar será divulgado no dia 22 de fevereiro, com a publicação do resultado final prevista para 26 de fevereiro.

Caso as vagas não sejam completamente preenchidas, será aberta uma nova etapa chamada “vagas residuais”, destinada a candidatos que possuam, no mínimo, o ensino médio completo.

Vagas

O Edital nº 011/2025 oferece vagas para diferentes tipos de ingresso, incluindo:

- Portador de diploma: Para quem já concluiu um curso de graduação e deseja iniciar um novo.

- Reingresso: Para alunos do IFMS que abandonaram um curso no campus de Aquidauana e desejam retomá-lo, desde que o abandono tenha ocorrido há, no máximo, cinco anos.

- Transferência externa: Para estudantes de outras instituições (públicas ou privadas) que desejam migrar para o IFMS.

- Transferência interna: Para alunos do IFMS que desejam mudar de curso dentro do próprio campus.

As inscrições para essas modalidades vão até 16 de fevereiro, com o resultado preliminar sendo divulgado em 24 de fevereiro e o resultado final em 28 de fevereiro.

Essas vagas representam uma excelente oportunidade para moradores de Aquidauana e região que desejam ingressar em uma graduação gratuita e de qualidade, com cursos reconhecidos pelo MEC e uma infraestrutura moderna para ensino e pesquisa.

Para mais informações e acesso aos editais, os interessados devem visitar a Central de Seleção do IFMS.

