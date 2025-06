Inscrições para Encceja Exterior 2025 terminam nesta sexta-feira

Arquivo - Agência Brasil

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Encceja Exterior. No momento da inscrição, o participante deve escolher as áreas de conhecimento que pretende fazer.

Termina às 23h59 desta sexta-feira (27) o prazo para se inscrever no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025, voltado para brasileiros que vivem no exterior.

O mesmo prazo se aplica para quem precisa de atendimento especializado e para os candidatos que desejam ser tratados pelo nome social — direito garantido a travestis, transexuais e transgêneros. As solicitações devem ser feitas durante o preenchimento da inscrição.

Pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos e outros perfis com necessidades específicas podem requerer atendimento especializado.

A participação no Encceja Exterior é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. É necessário ter, no mínimo, 15 anos completos para obter certificação do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, até a data do exame.

Inscrições para o Encceja Exterior PPL

Para os brasileiros privados de liberdade em países estrangeiros, o Encceja Exterior PPL também está com inscrições abertas até esta sexta-feira. Nesses casos, o responsável pelo processo deve ser o representante do Consulado-Geral.

Aplicação das provas

O Encceja Exterior será aplicado no dia 28 de setembro de 2025, em dois turnos, sob responsabilidade do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

Já as provas para participantes do Encceja Exterior PPL ocorrem entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, nas unidades prisionais de Nagoia e Tóquio (Japão), e em Madri (Espanha), com supervisão do Consulado-Geral.

As provas do período matutino terão duração de quatro horas. No turno vespertino, os participantes terão cinco horas para responder às questões.

As cidades onde o Encceja Exterior será aplicado incluem Frankfurt (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Barcelona e Madri (Espanha), Boston, Miami e Nova Iorque (EUA), Paris (França), Amsterdã (Holanda), Roma (Itália), Hamamatsu, Nagoia e Tóquio (Japão), Lisboa (Portugal), Genebra (Suíça) e Paramaribo (Suriname).

Como será a prova

O Encceja é composto por quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, além de uma proposta de redação, que deve ser desenvolvida pelo participante.

Para o ensino fundamental, o exame avalia conhecimentos em ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, história e geografia.

Já no ensino médio, as áreas cobradas são: química, física, biologia, língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, história, geografia, filosofia, sociologia e redação.

É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, em sua versão original, no dia da prova.

Resultados

Os resultados individuais não serão publicados, mas estarão disponíveis na base de dados do Inep. As informações serão repassadas ao Instituto Federal Fluminense e ao Colégio Pedro II, instituições que firmaram acordo de cooperação técnica com o órgão.

Sobre o Encceja

Criado em 2002, o Encceja é uma ferramenta que permite que jovens e adultos retomem os estudos e obtenham a certificação do ensino fundamental ou médio.

O exame possui quatro modalidades:

Encceja Nacional: para quem mora no Brasil;

Encceja Nacional PPL: para brasileiros privados de liberdade no país ou em cumprimento de medidas socioeducativas;

Encceja Exterior: para quem reside fora do país;

Encceja Exterior PPL: voltado a brasileiros no exterior em privação de liberdade.

Além de oferecer certificação, o Encceja também auxilia o poder público no planejamento e aprimoramento de políticas voltadas à educação de jovens e adultos no Brasil.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!