Inscrições para especializações gratuitas do IFMS de Aquidauana terminam no domingo

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) encerra neste domingo, 22 de junho, o prazo para inscrições em dois processos seletivos que oferecem cursos gratuitos de especialização. As aulas estão previstas para começar no segundo semestre letivo de 2024.

Entre os cursos ofertados está a especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conforme o edital 044/2024. As turmas serão abertas nos campi de Aquidauana, Campo Grande e Naviraí, com 40 vagas em cada unidade. Metade das vagas é reservada ao público externo e a outra metade, a servidores do IFMS.

A formação será oferecida na modalidade presencial, com possibilidade de disciplinas a distância. A duração do curso varia entre 12 e 18 meses, e é voltado a candidatos com diploma de ensino superior em qualquer área de formação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, disponível no site da Central de Seleção do IFMS.

O resultado final e a primeira chamada para matrícula estão previstos para o dia 11 de julho. O início das aulas está marcado para 13 de agosto.

